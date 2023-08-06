「露營主題房」在室內鋪草皮、搭帳篷、網美掛燈、露營椅等，還有120吋投影電視，讓客房一秒變戲院。（福容大飯店提供）

預訂「海景露營房」及「露營主題房」的住客，早餐皆可升等為「全家歡樂野餐籃」早午餐，並在網美露營區享用。（福容大飯店提供）

田園咖啡廳晚餐推出「東南亞美食節」自助百匯，9月30日前享用自助晚餐，單筆消費滿額，有機會抽中星宇航空機票。（福容大飯店提供）

瞄準暑假親子旅遊商機，觀光旅宿業者推陳出新搶客。位於淡水漁人碼頭的福容大飯店今夏新推IG美照打卡點「最強網美露營用餐區」，結合讓親子客趨之若鶩的露營主題房型，打造全台罕見的沈浸式露營度假體驗，以飯店便利性與露營樂趣為訴求，讓旅客住飯店就可享受露營的雙重樂趣。而旅客享用館內田園咖啡廳晚餐，還有機會抽星宇航空機票。

福容大飯店漁碼店獨特的郵輪造型及無敵海景房，令人印象深刻，連續5年榮獲「台灣最美飯店」榮譽，加上位於淡水漁人碼頭景區內，擁有豐富的觀光資源，吸引不少海內外旅客。飯店與露營精品OutdoorBase跨界合作逾3年，陸續推出露營主題房型，標榜住飯店同時也是露營的雙重體驗，深獲好評，業者透露目前暑假的住房率已突破8成。

「海景露營房」在客房私人露台設置帳篷、露營椅，還有戲水池讓小朋友盡情玩水，最大的好處是隨時可進客房吹冷氣，家長輕鬆搞定孩子們的沐浴盥洗，晚上能回房好好睡覺。而「露營主題房」則是在室內鋪草皮、搭帳篷、網美掛燈、露營椅等，還有120吋投影電視，讓客房一秒變電影院，室內露營不受天候影響。孩子進房很快就會沈浸在露營情境，自己玩自己睡，不用人陪，也因此受到許多親子客群喜歡。飯店今夏再推出網美早餐籃，預訂「海景露營房」及「露營主題房」的住客，早餐皆可升等為「全家歡樂野餐籃」早午餐，並在網美露營區享用，露營體驗再升級。

飯店休閒設施齊全，有觀景情人塔、高空絕美泳池、親子體能館等，讓房客盡情享用不無聊。（福容大飯店提供）

館內美食包含阿基師茶樓，保留傳統推車港式點心以及淡水在地食材；田園咖啡廳暑假期間推出自助式下午茶，晚餐則推出「東南亞美食節」自助百匯，一次嚐遍南洋風情料理；9月30日前享用自助晚餐，單筆消費滿2000元，還有機會抽中星宇航空機票等大獎。而飯店休閒設施齊全，像是觀景情人塔、高空絕美泳池、親子體能館、星空電影院、親子電動車等，景區內還有全台看夕陽最美的星巴客，旅客在飯店內一點也不無聊。

淡水漁人碼頭「仲夏繽紛樂」活動，即日起至9月16日夜間有動感水舞音樂秀。（福容大飯店提供）

「2023淡水漁人碼頭煙火秀」將在8月27日及9月3日登場。（福容大飯店提供）

除了可在飯店內耍廢放空，淡水漁人碼頭商圈好吃也好買，有海景咖啡廳、海鮮餐廳、小吃、伴手禮、特賣會等，週邊景點則有幾米遊園車、溜溜帽遊樂場、淡海輕軌自行車秘境等。此外，今夏淡水漁人碼頭規劃一系列吸晴活動，抓住出遊民眾目光，「仲夏繽紛樂」活動即日起至9月16日夜間有動感水舞音樂秀；「2023新北市河海音樂季」8月12日至20日連續兩個周末接力開唱；而新北人敲碗許久的「2023淡水漁人碼頭煙火秀」將在8月27日及9月3日登場。另外，8月13日舉辦香氛生活美學講座，邀請女主播房業涵主講。館內到館外，白天到夜晚，豐富行程讓家長與小孩歡度假期。