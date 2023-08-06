路透社引述斯洛維尼亞STA通訊社報導，兩名荷蘭男子可能被閃電擊中身亡。荷蘭政府證實2人死亡，但沒有透露死因。
STA補充說，一名斯洛維尼亞老婦也在風暴中死亡，但當局仍在調查情況。
斯洛維尼亞環境局（Environment Agency）針對大規模洪水發布紅色警報，氣象學家表示，接下來至少24小時暴雨還會持續，且預計會蔓延到鄰國克羅埃西亞與更南部的波士尼亞。
救援人員奮力前往遭洪水淹沒的地區，並公開徵求橡皮艇，以供因土石流封路的地區使用。
當地媒體報導，什科菲亞洛卡鎮（Skofja Loka）有車輛和卡車沒頂或被洪水沖走，直升機已經出動疏散受困家中的民眾。
據STA報導，北部幾乎所有地區的道路和部分鐵路封閉，約1萬6000戶停電。
國防部長沙瑞克（Marjan Sarec）表示，軍隊已做好部署救災的準備，並呼籲已進入緊急狀態的卡姆尼克鎮（Kamnik）居民待在室內。（譯者：鄭詩韻/核稿：蔡佳敏）1120806
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