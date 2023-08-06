2024大選戰鼓擂起，藍綠白近期為前瞻基礎建設、特別預算編列吵翻天，蔡英文總統昨（5）日還親上火線強調絕未債留子孫，戰火全面升級。前衛福部長陳時中6日直指，這次選舉很多人倒果為因、譁眾取寵，以為這樣就能取得政權，但這是台灣的災難，千萬不可能讓此情形發生。

全國台南旅外鄉親賴清德後援會成立大會下午在台北市登場，後援會總會長林財傳、台灣國家聯盟總召暨醫師吳樹民、前台南縣長陳唐山、前衛福部長陳時中及前民進黨主席卓榮泰接力登台助講。

陳時中指出，執政黨無論是還債、存錢都做得非常好，在野黨近期卻指著過往建設胡亂汙衊，「白的說成黑的」，攻擊南部漁港建設太多錢，大家看新聞必須注意，因為不能只看單一經費，要看這些錢做了哪些事情、地方真正需要什麼，有些嘴裡喊說省錢，最後變成蚊子館，但建設要有效益，綜合判斷才能決定好或不好。

陳時中表示，疫情三年來國內經濟成長成世界奇蹟，但在野黨無視此種成就，反而汙衊執政黨，選舉期間還倒果為因、譁眾取寵，以為這樣就能取得政權，但這是台灣的災難，千萬不要讓此情形發生，明年選舉記得「樓上招樓下」、「國內招國外」，一起將票投給賴清德，讓本土政權持續前進，讓台灣永遠發光發熱。

卓榮泰接著左打國民黨、右打民眾黨，他批評，民主國家政黨輪替是常態，但當前要「下架」的是支持九二共識的「九二政黨」、每天說膨風話的一人政黨，以及股利進帳新台幣92億元的血汗老闆，但這些都是親中政黨，若下架民進黨，台灣就會變成親中政權，印太和平穩定將出現破口，台灣人和世界都無法接受，必須保護台灣本土政權才行。

吳樹民也指出，台灣已經發展成為自由民主國家，過去在國民黨教育下造成國家認同分裂，導致不認同台灣的中國人也利用台灣的言論自由打壓台灣人，他近期也拜託立委立法，不讓人民用薪水養「不認同台灣的中國人」；正因台灣面臨自由民主的分水嶺，明年選舉對國人來說非常重要，一定要團結讓賴清德當選，維持台灣民主自由。