羽球混合團體賽齊心摘下金牌後，中華世大運羽球隊在個人項目分頭出擊，6日8強賽後，女單世界排名第20許玟琪、混雙葉宏蔚／李佳馨、李芳至／鄧淳薰，以及男雙柏禮維／李芳至順利晉級4強，由於羽球不進行銅牌戰，因此至少保底4面銅牌，4組晉級人馬要在6日下午5點起的準決賽奮戰，爭奪金牌戰門票。

本屆世大運中華羽球隊繼續派出菁英好手，先在團體賽勇奪金牌，個人賽繼續為國爭光，6日8強賽女將許玟琪21比9、21比9輕取泰國選手崔姬翁（Pornpicha Choeikeewong），搶進準決賽，將和大陸選手韓悦角逐金牌戰資格，兩位女將團體賽金牌戰時交手過，當時許玟琪直落二吞敗，希望這次能扳回一城。

混雙葉宏蔚／李佳馨8強戰以24比26、21比8、21比17後來居上氣走大陸何濟霆／杜玥，另一組寶島混雙李芳至／鄧淳則薰以21比15、21比13擊敗波蘭塞布斯基（Robert Cybulski）／瑪切克（Kornelia Marczak），男雙柏禮維／李芳至21比17、21比10解決泰國對手，6日傍晚4強準決賽繼續努力。

其他中華隊選手，男單「左手重炮」林俊易、女單宋碩芸，還有女雙張淨惠／宋碩芸、李佳馨／鄧淳薰，都不幸在8強賽落敗，未能晉級4強。