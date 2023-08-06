大聯盟唯一團薪支出接近4億美元的紐約大都會宣告本季失敗，總管艾普勒（Billy Eppler）7月底執行大拍賣，兩位大投手韋藍德（Justin Verlander）、薛爾瑟（Max Scherzer），以及羅伯森（David Robertson）、湯米芬姆（Tommy Pham）、坎納（Mark Canha）等球員都已不在陣中。從大都會明年的計畫來看，美媒預估他們不會加入大谷翔平的爭奪戰了。

薛爾瑟向美媒爆料，大都會將以2024年做為緩衝，不會直取世界大賽，也不再暴力撒幣補強，才讓他萌生去意。大都會貼錢把薛爾瑟賣給遊騎兵，貼錢把韋藍德賣給太空人，這兩隊都是天使在美西的強敵，這兩筆交易也降低天使晉級季後賽與留住大谷的機率。

美媒《紐約郵報》報導，大都會老闆科恩（Steve Cohen）為了穩住球迷，對季票持有者發出信函，保證大都會明年絕不擺爛，「我們承諾努力成為一支有競爭力的球隊。」一壘手阿隆索（Pete Alonso）也被擺上交易台，只是價碼太高沒有賣掉，他將於2024年球季結束後成為自由球員。

大都會目前50勝60負，本季很可能保不住5成勝率。科恩向球迷寫道：「我們都對2023年球季很失望，這絕非我們想要的結果，我們的目標是建立一支具有長期競爭力的球隊，最好的方法就是強化農場。」大都為了賣掉兩位大投手，貼錢7000萬美元成為史上最貴的拍賣，同時換來許多新秀，換言之他們一樣在花大錢，只是改為投資在農場。