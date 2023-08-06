▲消防人員到現場後接手，持續施作CPR搶救並偵測生命跡象。（新北市消防局提供／徐佑昇新北傳真）

▲消防人員將陳男送往基隆長庚醫院搶救。（新北市消防局提供／徐佑昇新北傳真）

新北市瑞芳區蝙蝠洞公園6日中午傳出有泳客溺水事故，據了解是3名互相不認識的泳客，在岸邊聊天後就決定一起下水浮潛。但3人都僅穿防寒衣，無其他裝備，當時駐點就難人員建議他們穿救生衣，因為海象不佳，但3人執意不穿就潛水，結果52歲的陳男在離岸50公尺處發生溺水情形，被救上岸後呈現OHCA，送往基隆長庚搶救，下午宣告不治，其餘2人自行游上岸無大礙。

新北市消防局表示，於6日中午12時左右接獲報案，在瑞芳蝙蝠洞公園有民眾發生溺水意外，當下出動第六大隊、瑞芳中隊、瑞芳、瑞亭、九份分隊，共11車21人前往救援。

據了解，意外發生前，溺水的陳姓男子與另外2位泳客只是剛好在岸邊遇到，聊天後便決定下水一同浮潛，彼此都不認識。但他們都只有穿俗稱「水母衣」的潛水防寒衣，並沒有帶其他裝備。當時在岸上的駐點救難團體人員就有向他們告知，因為海相不是很好，建議還是要穿著救生衣比較安全，但3人並沒有聽勸就還是下水。

結果陳男在游到離岸邊大概50公尺處，就出現溺水情形，駐點的三重同心救難協會人員趕緊前往把陳男救上岸，陳男當下已失去呼吸心跳呈現OHCA狀態，救難人員持續施作CPR搶救，後消防人員到場，接手CPR急救給予自動心肺復甦機及生命徵象偵測，並將陳男送往基隆長庚醫院持續搶救後不治。

至於相約的另外2位泳客當時候沒有溺水，並都自行自行上岸，無送醫必要，而詳細事發原因，還有待進一步調查。

新北市政府消防局第六大隊大隊長羅億田表示，雖颱風離去，但受颱風外圍影響，沿岸有可能發生長浪，呼籲民眾應避免從事水域遊憩活動。若發生意外，第一時間應立即撥打119或110求救，並明確通報相關人事時地物，讓救援人員能更快到達現場。