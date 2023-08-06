代表國民黨參選2024總統的新北市長侯友宜今日批評，民進黨執政社宅興辦20萬戶目標跳票，賴清德競選辦公室發言郭雅慧反駁，蔡英文總統興辦社會住宅、社宅包租代管的政策不斷實現，也將在明年達到20萬戶的目標，侯友宜自己在新北市從2022年至今，連續兩年地方政府社宅決標數為0戶，甚至連中央蓋了哪些社宅都不清楚，恐怕要先多做點功課，不要把口號當政見、把批評當策略。

侯友宜、賴清德近期為社宅政策針鋒相對，賴清德競選辦公室先是批評侯友宜連續2年社宅興辦量為零，新北市城鄉發展局火速澄清是1萬1086戶，侯友宜上午到雲林參訪時再回擊，痛斥賴清德當過副總統和行政院長，不僅餵藥案造謠，連社宅案20萬戶也跳票，「賴主席請不要拗蠻（蠻橫無理），有嘴說別人，沒嘴說自己。」

對此，郭雅慧表示，民進黨執政對居住政策提出具體規畫，賴清德延續蔡英文總統打下的基礎，提出未來加碼推動13萬戶的社會住宅、 17萬戶的社宅包租代管，以及提供租金補貼到每年50萬戶，這些規劃及數量都確實衡量過需求及興辦能量，基於事實提出解方，絕不是喊喊口號而已。

郭雅慧也表示，蔡英文政府在推動社福及各項建設同時，堅守財政紀律，特別預算同樣受到民意的監督，侯友宜不應為選舉抹黑、為批評而批評。她也批評，侯友宜口口聲聲說要推動居住正義，卻在首波提出的居住政策中，完全不見「囤房稅」的蹤跡，根本就是打假球、真包租公假正義。

郭雅慧指出，新北是六都中唯一沒有囤房稅的直轄市，囤房、空房也是數量最多，難道侯友宜、新北市政府不需要出來負責嗎？她呼籲，請侯友宜不要再把口號當政見，把批評當策略，先從自己執政的縣市做起，否則就是在打假球、用口號騙選票。