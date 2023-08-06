《KANO》音樂劇「台灣期間限定特別舞台」版首演。（少爺劇場提供）

陳希瑀於《KANO》音樂劇「台灣期間限定特別舞台」換裝和服。（少爺劇場提供）

日台棒球交流 100 週年紀念音樂劇《KANO ~1931 邁向甲子園的 2000 公里～》「台灣期間限定特別舞台」，8／4於日本愛媛縣東溫市「少爺劇場（坊っちゃん劇場）」進行首演，首演觀眾上座率達9成5，電影《KANO》監製魏德聖導演、台北駐日經濟文化代表處代表謝長廷先生等人都到場支持，對於三位台灣演員陳希瑀（Kimi）、鍾政均、江明娟演出高度肯定。

首演演出前工作人員告知今日觀眾人數逼近滿座，讓陳希瑀開心又興奮，而讓她更感動的是日本觀眾，日本觀眾們在演出過程中毫不保留的展現他們的熱情，幾乎全場觀眾跟著音樂的節奏打著節拍，跟彩排完全不一樣的演出現場，陳希瑀激動說：「觀眾這樣的反饋讓我很震撼很感動，雖然會有聽不太到伴奏的小影響，但能擁有這樣的熱情與支持，這點影響我可以！」

對陳希瑀來說《KANO》這齣劇除了大量日文台詞外，還有兩大考驗。第一個是情緒控制，因為劇中最後一段需要訴說情緒重的台詞接著獨唱，如何壓抑控制情緒成為陳希瑀的課題之一，首演演出的表現，高度要求自己的她還不夠滿意，音樂督導岸田敏志先生卻覺得：「第一次演出音樂劇，這樣的表現已經很棒了，也相信陳希瑀後面的場次會越來越穩定」，岸田老師的鼓勵讓陳希瑀吃了定心丸，後面演出場次也表現出更好的狀態。

另外一個挑戰則是自己變裝，陳希瑀在劇中除了學生制服外，還需換上日本和服跳一小段日本舞，和服本身不好穿加上需配合變換髮型，尤其是這一切換裝都必須演員本人自行完成，在時間壓力下是相當大的挑戰。幸好，陳希瑀不但圓滿完成，和服造型還獲得觀眾的讚賞直說好看，真是莫大成就感！

電影《KANO》監製魏德聖導演在演出結束後與主創團隊一同進行映後座談，日前在台北《KANO》發布記者會上魏德聖導演自曝，拍了多部電影，一直很希望被搬到舞台上，沒想到他認為最不可能在舞台上呈現的《KANO》竟是第一部，也相當期待會如何呈現棒球的運動感。看完演出後魏德聖導演表示很厲害：「他們很擅長用舞台的前後關係，還有聲音的元素，來描述整個故事，真的做的很好！」

陳希瑀、江明娟、鍾政均三位台灣演員的表現，也讓魏德聖導演相當驚艷，覺得能夠用全日文來進行演出已經很厲害，而劇中的獨唱搭配劇情推進觸動人心，幾度都讓他感動到快落淚。現場觀眾對於陳希瑀演出也是好評連連，觀眾覺得除了外型可愛外，陳希瑀對於花子一角掌控很好，在一群男孩中花子就像一朵美麗的花綻放在其中相當吸睛，但又可以在劇情轉折中感受到花子的堅定感，會讓你忍不住跟她一起握緊拳頭下定決心，推動故事的發展，完全看不出來是第一次演音樂劇。KIMI陳希瑀對於自己能獲得電影《KANO》監製魏德聖導演和現場觀眾的好評，忍不住紅了眼眶，謝謝大家的肯定與鼓勵。

在映後座談最後，三位台灣演員也上台與觀眾致意，陳希瑀說：「《KANO》這麼棒的故事可以參與其中，我覺得非常的光榮，不曉得你們是否也樂在其中？能夠將這麼好的作品透過這個舞台帶給大家，也希望大家多多指教！」接下來8／6－8／15還有演出，希望大家可以不管是現場或是線上跟我們一起走進《KANO》。