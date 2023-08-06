天后「CoCo」李玟上月5日離世，震驚全球，而日前李玟老公Bruce悄悄出現在火葬場時遭到民眾包圍，還被粉絲痛罵，更將李玟的離開怪罪於他，對此，Bruce受訪時直言「我與她的死無關」；如今知情人士出面爆料，李玟當時是遭Bruce趕出去的。

根據《自由時報》報導，知情人士透露，李玟與Bruce分居期間，Bruce一直以沒錢為由，遲遲不肯與李玟離婚，此舉讓他怒斥，出軌的明明是男方，但竟隨便將行李收拾後，要李玟搬走，且據悉，李玟離開後住進四季酒店的服務式公寓，起初Bruce還嫌貴只打算付三個月租金，最後在李玟的堅持下才願意支付後續的租金。

知情人士爆李玟夫妻分居內幕。（圖／中時資料照）

此外，知情人士提到，李玟的原住處是與Bruce的婚後共有財產，因此認為至少得讓李玟繼續住在那邊，雖Bruce過去十個月都有替李玟付租金，但港幣800萬（約台幣3,133萬）的住宿費在香港連22.2坪的公寓都買不起。

事實上，她與加拿大籍老公Bruce 2011年斥資6億台幣舉行世紀婚禮，據傳費用皆由李玟一人支出，隨後更有大陸微博主《密斯特扒》指出，是李玟利用資源和人脈，把Bruce偽裝成超級富商，甚至捧到富豪榜，Bruce其實只是領年薪300萬港幣的公司小領導。