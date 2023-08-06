社區大樓的興建也造成里的戶數、人口數增加，為解決里長工作勞逸不均的困境，中市府啟動「分里作業」。示意圖。（台中市議員李天生提供／潘虹恩台中傳真）

台中市各里戶數、人口數差距大，人數最多與人數最少的里民差距高達2萬，中市府啟動「分里作業」，盼解決里長工作勞逸不均的困境，預計2024年完成編組調整，並趕在2025年選舉時實施，不過地方傳出反對聲音，台中市議員李天生6日指出，可協助有意願的地區先完成。

台中市政府統計，截至2022年底，台中市計有625里、1萬2518鄰（不含6個空鄰）、103萬餘戶，其中北屯區廍子里有9856戶、2萬2619人，排名全市第一，而清水區中興里則有171戶、462人，位居全市最後，最多人數與最少人數的里相距高達2萬。

前市長林佳龍任內曾經提出分里計畫，不過未能通過議會審議。現任市長盧秀燕任內，不分黨派議員紛紛質詢要求推動分里，民政局長吳世瑋答應並啟動分里作業，預計2024年完成編組調整作業，2025年開始實施。

民政局說明，依「台中市里鄰編組及區域調整自治條例」規定，以「交通便利」、「人口密集度」或戶數超逾4000戶以上作為分里作業標準；目前超過4000戶的行政區分別有北屯9里、大里與南屯各5里、豐原與潭子各3里、南區及西屯各2里以及清水、烏日、太平各1里。

不過，針對分里作業，地方有贊成也有反對聲音，反對理由包括各種證件需要更動，以及增加里幹事編制、事務費、活動中心等，更有里長堅持拒絕，讓分里作業出現變數；李天生表示，可以先協助有意願地區早日完成分里，勿再延宕，避免影響為民服務品質。

民政局也表示，里鄰調整畫分除須考量人口數或戶數多寡，亦須尊重里長、里民意願，同時參照當地文化、地理、歷史等多方因素周延畫分。民政局目前初步擬定轄內里別達4000戶或1萬1000人以上的區公所，優先邀請地方里長、民意代表召開分里說明會，取得各界共識與支持。