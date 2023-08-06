越南民眾德雄全家為了要不要殺狗宴請海外歸來的親戚整晚爭執不休，最後以12比8的票數決定不殺。越媒觀察，吃狗肉的風氣在越南逐漸退燒，河內市的狗肉店光2018年就關了300家。

網路媒體越南快訊（VnExpress）報導，動物保護組織四爪（Four Paws International）「2021年貓狗肉消費量報告」指出，91%的越南受訪者認為，應禁止或不鼓勵買賣狗肉和貓肉；88%的越南受訪者支持禁止這門生意。

動保意識抬頭，越南吃狗肉的風俗退燒，河內2018年關了300家狗肉店。圖為河內市一家寵物用品店。（圖／中央社）

該不該吃狗肉這件事，每次在越南網路上都會引發熱烈討論，甚至還成為「世代之爭」。德雄（Duc Hung）全家6月底為了要不要殺狗請客吵了一架，最後訴諸民主方式，20人中有12人反對殺狗，取得壓倒性勝利。

今年47歲、家住海防市先浪縣（Tien Lang）的德雄只能黯然接受這個結果。他失望地說，先浪狗肉是當地特產，外省民眾常來吃，用來招待即將從國外回來的親戚是最好的。

投下反對票的德雄家人則主張，應該戒吃狗肉，因為狗肉含有大量蛋白質，容易引發痛風和高血脂，再加上「狗是人類的朋友」，動輒屠殺「朋友們」只為了飽餐一頓，這樣的行為很野蠻。

越南戒吃狗肉的人數愈來愈多，最明顯的跡象就是屠宰場、狗肉街人潮不再。今年70歲、家住河內市淮德縣（Hoai Duc）的阮進（Nguyen Tien）以賣狗肉維生，望著攤上的狗肉還剩整盤，「做了40多年，生意沒有那麼不好過」。

阮進說，2010年以前，每個月可賣1至2噸的狗肉，主要供應給紅河沿岸日新街（Nhat Tan）和廣告街（Quang Ba）的狗肉餐廳，現在生意跌到剩2成，市中心很多狗肉街已人去樓空，目前他每天最多殺6到7條狗。

越南快訊調查指出，河內市曾以狗肉聞名於世的街道有黎重晉（Le Trong Tan）、三偵（Tam Trinh）、日新、鄧進東（Dang Tien Dong）或32號公路德上鄉（Duc Thuong）路段，現在都只剩2、3家狗肉店。

根據河內市畜牧獸醫局統計，2018年展開「向狗肉說不」的宣傳後，當年河內市的狗肉店就倒3成，從1100家減少到800家。越南畜牧業協會常務副主席阮玉山（Nguyen Ngoc Son）說，經過4年，全市狗貓肉店和屠宰場大量關閉。

新聞與宣傳學院教師阮映紅（Nguyen Anh Hong）解釋，媒體宣傳動保意識，以及越南人對食安更加重視，傾向選擇沒有潛在疾病的食品，再者許多人已將寵物視為家人，加上民眾陸續戒吃狗肉，促成「向狗肉說不」的連鎖效應。

除了身體力行戒吃狗肉，越南禁吃狗肉和貓肉的論壇、動物福利俱樂部或動物救援站的數量也在增加。負責救援和收養貓狗的阮明光（Nguyen Minh Quang）特別有感，動物販運、虐待和屠殺的議題愈來愈多人關注。

42歲的阮明光迄今已從屠宰場救出350隻狗和100多隻貓。他說，13年前，他去屠宰場贖回貓狗時，大家覺得他瘋了。但現在有很多社團加入他的義行，以前救援站一周只接到一通電話，現在每天會接到幾十通。（編輯：周永捷）1120806