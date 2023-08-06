北市大同區重慶北路7月1日發生一起持槍強盜泰達幣。王姓被害人透過電子錢包匯出24萬多顆泰達幣，準備收取780萬現金時，遭坐在後座的謝姓男子持槍頂著腰部，謝男立刻搖下車窗將現金交給接應同夥，再跳車離開。警方於案發後2周逮捕謝男等4人，起出1把改造手槍。未料謝嫌卻向警方抱怨，自己一毛酬勞都沒分到，警方訊後依詐欺、恐嚇等罪移送送辦。

據了解，該名謝姓男子（37歲）為公燈處技工，平時在陽明山服務，近2年生活不正常，積欠地下錢莊鉅額債務，因而萌生強盜虛擬貨幣的想法。案發當日，謝男與王男相約交易，後獨自進入王男轎車後座；王男以電子錢包匯出泰達幣，謝依約交出780萬現金，卻是拿偽造的虛擬貨幣交易程式，並謊稱沒有收到。待接應的同夥確認得手後，謝男隨即拿出疑似手槍的物品，抵住坐在副駕駛座的王男，成功搶走24萬餘顆泰達幣。

警方獲報後，發現謝男還有以外，41歲賴男負責接應，坐上40歲李男駕駛的車輛逃離，警方7月12日至14日間通知3人到案，並在謝的住處起出一把改造手槍，子彈33顆，其中也發現路邊把風的曹姓嫌犯，共逮捕4人。最終依加重詐欺、恐嚇等罪依法送辦；警呼籲，民眾欲交易虛擬貨幣，應循合法管道交易，勿以私下面交方式，避免若入「假購弊真詐財」的圈套。

台北市公園處表示，該名謝姓職工負責苗圃內部植栽維護各種，之前0將其列為高風險關懷人物，乃因其數度曠工、平時工作表現不佳；而先前也已讓謝男簽報進行檢討，進入考績會後最重可予以解僱。

公園處也強調，任何嚴重破壞機關形象與公務信譽者，將依法懲處，甚或解僱處分。針對謝男涉及強盜泰達幣一案，公園處將全力配合調查，以求勿枉勿縱，查如屬實。