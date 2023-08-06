前瞻預算問題近期備受各界熱議，台中市長盧秀燕日前呼籲，中央應公平對待台中，卻遭到綠營圍剿，立法院副院長蔡其昌更在臉書發文點名，盧過去曾反對前瞻計畫。對此，時事評論員「歷史哥」李易修預言，從近日他的臉書帳號被蔡其昌封鎖、民進黨用「鬼扯蛋」的方式辯護前瞻預算等事來看，綠營採取了走鞏固基本盤的路線，若是明年繼續執政，恐會以比現在更壞的方式對老百姓。

李易修日前於臉書發文指出，他在查資料時發現，臉書帳號遭蔡其昌封鎖，是繼民進黨總統參選人賴清德競辦發言人、民進黨新北市議員戴瑋姍之後，第2個封鎖他的綠營政治人物。李易修嘲諷，他從未在蔡其昌的貼文留言過，蔡此舉根本是種「預防性封鎖」。

李易修今（6）日在中天政論節目《週末大爆卦》痛批，面對各界質疑高雄市獨拿了1200多億的前瞻預算，民進黨政府卻採取了硬拗、「鬼扯蛋」的方式辯護，根本把大眾當白痴。

李易修也從民進黨前述舉動，以及自己的臉書帳號被蔡其昌封鎖等事分析推測，民進黨現在要築起一道高牆隔離外界的所有批評聲音，全力鞏固它的基本盤，「我只要我的人」，未來賴清德若是當選，為報答基本盤當初的支持，他的政府可能會以更壞的方式對待台灣人。