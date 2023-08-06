第25屆世界童軍大露營基隆市今年有42名童軍和15名服務員參加。（基隆童軍團長黃振鴻提供／徐佑昇基隆傳真）

世界童軍大露營在韓國營地登場，世界各國的童軍好手齊聚一堂，但卻爆發蚊蟲過多以及用水問題遭批。而當地氣溫也相當酷熱，各國高達700位童軍陸續中暑，因此美國、英國童子軍宣布拔營；赴韓國參加世界童軍大露營的基隆市童軍團也有1名小六童軍中暑，經打點滴後已無大恙。

「世界童軍大露營」每4年舉辦1次，為童軍界的盛事。本次第25屆大露營8月1日在韓國新萬金世界童軍大露營營地登場，來自約160個國家的5萬名童軍同場交流，基隆市今年有42名童軍和15名服務員參加。但由於營地飆高溫，陸續有人中暑，已逾700人中暑，英國、美國童軍已宣布提前拔營。

身兼基隆童軍團總幹事的基隆市中正國中校長江忠僑6日表示，大會已分送抗暑物資，並提升防護措施，營地也有冷氣巴士進駐，讓孩子可以繼續和外國童軍交流，以及學習照顧自已和照顧別人，也避免熱傷害問題。

據了解，基隆市中暑的童軍經過打點滴後已恢復體力，又回到分團繼續參加活動。身兼基隆市童軍會理事長的基市府民政處長張淵翔在大會緊急應變小組總部待命，也會掌握狀況並適時提供資源。

江忠僑説，由於天氣實在太熱，大會開始提供每一個童軍手持電風扇、冷飲、防蚊液還有電解質粉，來確保他們在酷暑的天候裡面，還能夠降溫，讓身體可以適應，能繼續在大會跟各國童軍交流，還有去學習怎麼樣照顧自己，也照顧別人。

江忠僑強調，也看得出大會持續努力改善營地條件，冷氣巴士開始進駐營地，當學員覺得熱的時候，可以就近進入巴士裡面休息，避免中暑情形。她相信隨著大會把各種生活條件又陸續改善之後，童軍大露營生活品質會越來越好。