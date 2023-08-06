廬山溫泉飯店整棟泡進塔羅灣溪，近百名泡湯遊客受困搶救中。

卡努颱風外圍環流夾帶旺盛西南氣流，南投仁愛鄉霧社街上、廬山部落降下致災性超級大豪雨，內政部消防署6日派遣特搜隊進駐仁愛鄉協助救災，獲報雲鄉溫泉山莊、水悅休閒會館等飯店或露營區，總計近百名遊客受困，派31人特搜隊搶救；下午再派另一支8人搜救隊至東眼溪飛瀑露營區帶出2名受困民眾。

消防署搜救隊至東眼溪飛瀑露營區帶出2名受困民眾。（圖／消防署提供）

消防署搜救隊至東眼溪飛瀑露營區帶出2名受困民眾。（圖／消防署提供）

消防署出動空拍機空拍仁愛鄉受災情況，發現歷經辛樂克、莫拉克風災重創的廬山溫泉邊多處土石流，受災情況嚴重，有飯店地基幾乎都掏空，看似搖搖欲墜，流經溫泉區塔羅灣溪溪水暴漲溢出河道，甚至有飯店泡在水裡，高達2、3層樓高，空拍影像相當駭人。

廬山部落受災情況嚴重，甚至有飯店泡在暴漲的塔羅灣溪中，傳出有98名遊客受困搶救中。（消防署提供／楊靜茹南投傳真）

廬山部落降下致災性超級大豪雨，周邊多處土石流，受災情況嚴重。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

廬山溫泉因北坡母安山「深層滑動」風險，中央擔心廬山溫泉恐成「小林村」第二，南投縣府2011年發布實施「變更廬山風景特定區計畫案」，廢止風景特定區外，將廬山溫泉變更為河川區和保護區，並斥資33億元規畫福興溫泉區，要求廬山業者遷建，仍有業者無視裁罰偷營業，未料這次風災遲至6日才爆出有近百人受困求助。

南投縣政府指出，經聯繫村幹事蔡玉惠，目前統計受困總人數共98人，包括雲鄉溫泉會館65人、水悅休閒會館6人、沙庫斯露營區20人、全南段7人，合計98人。

南投縣消防署、新北市、台中市共31名特搜人員，近午出發執行受困飯店民眾後送任務。另外一組8人搜救隊伍，則將挺進東眼山飛瀑露營區，帶出受困的2名民眾。