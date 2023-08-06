許多人都會透過吃胃藥來緩解胃食道逆流，若剛好手邊沒有藥物時該怎麼辦呢？對此，外科醫師江坤俊分享，咀嚼口香糖也是一種替代方式，但有2點要注意，要選擇無糖且無添加薄荷的口味，否則會變成反效果。

江坤俊在《健康2.0》YouTube頻道分享，萬一胃食道逆流突然發作，且手邊又沒有胃藥，此時不妨咀嚼口香糖，因為過程中會分泌大量口水，而口水屬於鹼性，持續吞到胃裡可幫助中和胃酸，達到稍微緩解的作用。

但江坤俊提醒，有2點要特別注意，其一是口香糖必須是無糖口味，若吃有糖的會刺激胃酸分泌，反而越吃越嚴重；另一是不要選擇含薄荷口味的口香糖，因為它會讓胃跟食道中間的賁門打開，反而使胃酸更容易逆流。

另外，想改善胃食道逆流，生活習慣改變也是很重要的因素，肝膽腸胃科醫師詹宜學曾分享，平時應少吃刺激性食物，如麻辣火鍋、燒烤、炸物等油膩食物；少吃脂肪、薄荷相關食物；少喝含咖啡因食物，像是咖啡、茶、可樂、巧克力；少喝過燙的湯品、飲品；避免接觸菸酒；肥胖者需減重；飲食不要餐餐吃得又撐又飽；定期檢查。

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