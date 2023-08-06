桂格「無添加糖養氣人蔘」60ml30瓶，官網價1600元。（桂格提供／朱世凱台北傳真）

父親節倒數，博客來電商觀察39歲以下爸爸喜歡電動刮鬍刀等注重面子商品，49歲以上則愛按摩椅等保養身體產品，有趣的是，各年齡層的爸爸都關注身體機能，保健食品7月業績就較去年同期成長至少15％；其他保健品大廠也發現除了爸爸，不少人會趁折扣大量囤貨，於是趁這波檔期推划算優惠作買氣衝刺。

博客來電商「我的健康日記夜食酵素EX 30入2盒組」，特價1390元。（博客來提供／朱世凱台北傳真）

博客來主打「我的健康日記夜食酵素EX」，分析該品項業績較去年同期增長了1倍，可見男性同樣重視體內環保，面對聚餐不忘顧消化道機能，8日前原價1580元，特價1390元。

正官庄攜手3點1刻推「高麗蔘奶茶」，24入官網特價719元。（正官庄提供／朱世凱台北傳真）

白蘭氏「保捷膠原錠」30錠，官網價1550元。（摘自白蘭氏官網／朱世凱台北傳真）

服用保健品最怕怪味道襲來，正官庄首次跨界攜手3點1刻，推出台灣限定「高麗蔘奶茶」，將6年根高麗蔘、台灣烏龍茶以及斯里蘭卡烏巴茶融合，號稱滋味醇香且調節補氣。

看好壯年期爸爸熱愛戶外健身，白蘭氏主推「保捷膠原錠」守護關節，內含UC-II、水解第二型膠原蛋白等，並添加維生素C輔助身體補給與保養，新客購買輸入NEW23享滿額折199元；14日前下單有機會拿五味子芝麻錠，滿2500元還送黑醋栗葉黃素。

桂格則為父親照顧元氣主打「無添加糖養氣人蔘」，嚴選整支人蔘搭配蓮子百合等，標榜溫潤少負擔、回甘順口，30日前於愛買量販門市買桂格／天地合補系列任一商品，單筆滿699元上網登錄購買資訊可參加抽獎，有機會獲Line Friends鏡面烤箱。