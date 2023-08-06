統一獅4日註冊林培緯，在6日就把他拉上一軍，生涯首次上一軍就立刻被排進先發打序，將擔任指定打擊，總教練林岳平表示，因為近期打擊狀況也比較低迷，希望能借重他的棒子為球隊做出貢獻。

獅隊上半季封王，率先搶下季後賽門票，但來到下半季戰績卻不理想，先發投手也陸續出狀況，加上打擊也陷入低潮，造成現在下半季戰績3勝8敗1和墊底的情況。

「餅總」認為，雖然球隊現在碰上低潮，但不見得是壞事，「現在主要是得點圈有人時安打打不出來，然後投手戰力又比較吃緊，在沒有分數進帳的情況下，投手壓力更重，想要贏球投打必須要平衡、完整呈現出來。」

因此今天獅隊拉上林培緯盼在攻擊端增添火力，林培緯表示，自己是在前天晚上11點10幾分時接到電話，「那時候本來已經睡著了，被電話吵醒後太興奮了，整個睡不著，後來躺到1、2點才睡著。」

林培緯今年在二軍出賽39場，打擊率3成03，近期打擊狀況不錯，林岳平說：「就打看看，看新人上來有沒有不一樣的表現，先借用他的打擊，單純一點，是不是可以在打擊上幫助現在的打線。」

林培緯坦言，先前有想過可能會有機會上一軍，但沒想到會是現在，「本來想說可能最近應該會補投手，所以有點意外，不過在接到通知後隔天心情很快做出調適，現在也不會太緊張。」

先前有過一軍隨隊經驗，當時一軍教練潘武雄、馬修爾都有提點他打擊機制，像是提早做準備、先把球打強勁，「這陣子在二軍也都有去嘗試，有不錯的表現。」