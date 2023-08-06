世界客家博覽會將在11日開幕，主場館位在中壢青埔，為服務參觀民眾，桃園市建築師公會邀請中原大學創意設計團隊，共同製作「桃園青埔建築地圖」，藉此讓民眾認識展館周邊特色建築物。另外，桃園市都市發展局也執行空地環境改善，拆除沿線違規廣告，提升青埔環境景觀及周邊人行環境。

由中原大學室內設計系主任與助理教授謝文哲共同設計完成的「桃園青埔建築地圖」，他們先到現場空拍，在建好模型之後，以插畫方式表現青埔周邊建築特色，除了世客博主展館桃園會展中心、亞洲矽谷創新研發中心外，還有青塘園、桃園市兒童美術館、橫山書法公園、原住民文創園區及陽光劇場等共18處介紹，不僅讓民眾了解展館周邊優良公共場域及特色建築，也讓全世界有機會認識青埔地區特色之美。

桃園市都市發展局長江南志表示，配合桃園市舉辦世界客家博覽會，執行展館周邊空地環境改善，因當地建案非常多，有部分土地現況閒置未利用，導致雜草叢生且有堆置廢棄物，因綠美化空地多屬私人建地，透過公私協力合作，範圍沿著陽光劇場、橫山書法藝術館及青塘園至世界客家博覽會主展館周邊，除拆除沿線大型違規廣告物外，也將刺絲圍籬移除改為景觀圍籬，另新栽種矮灌木及草花植物，配合交通接駁站位置，也設置木座椅提供民眾休憩。

他也說，桃園市建築公會與中原大學合作的推出青埔地區特色建築地圖，即日起可在桃園及中壢火車站服務中心、高鐵服務中心、航空站入境服務中心、市立圖書館總館及捷運站等處免費索取。