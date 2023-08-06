警方陸續帶回涉嫌鬥毆的小黃司機。（翻攝畫面）

恐怖小黃司機成群出沒信義區，男子K完歌竟遭3運將圍毆。

恐怖運將！許姓男子今天清晨在台北市信義區的KTV歡唱，離開時與路邊排班計程車發生口角，3名運將竟圍毆他一頓。警方獲報循線掌握嫌犯身分，目前已將2名運將帶案處理，剩下1人將持續追查到案。

信義分局指出，五分埔派出所於6日6時許接獲報案，忠孝東路五段297號前有打架糾紛，經派遣線上警力到場查處，僅被害人許姓男子在場，許表示他於該處KTV消費完準備搭車離去時，與路旁排班司機因車輛噪音問題發生口角。

許男隨後竟遭3名運將群毆致傷後逃離現場，許男經送醫救治後並無大礙，經警方擴大調閱監視器後，已掌握犯嫌身分，其中涉嫌打人的羅姓、李姓司機已帶案處理，另1名在逃犯嫌仍持續追緝中，全案將待犯嫌均查緝到案後，依刑法聚眾鬥毆、傷害罪移送台北地檢署偵辦。

信義分局強調，警方對於暴力犯罪零容忍，對於涉嫌暴力犯罪的嫌疑人，警方必會全力查緝保障被害人權益，捍衛法治社會的公平正義。