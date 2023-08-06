薄荷水晶。（踢帕娛樂提供）

黑曜精靈。（踢帕娛樂提供）

超夯女團選秀節目《未來少女》上週首播後受到網友超高關注，電視收視率也創下0.68好成績。昨（5日）播出第2集，邀請重量級來賓動力火車擔任「少女見證人」，與「少女製作人」徐若瑄一同為少女提供建議與鼓勵。

本次賽制以「取樣」作為主題核心，各團要將現有作品以轉調、變速等手法改編歌曲重新演繹。首登場的「薄荷水晶babyMINT」取樣台灣女團天花板S.H.E的暢銷金曲《Ring Ring Ring》，作為第一組上台的團體，表現讓人驚豔，動力火車看完演出即表示被粼粼吸引目光：「眼睛一不小心就一直看。」

上次公演中未能獲得好成績的「TWINKLE BLACK黑曜精靈」，也在此次賽制派出「全部實力最堅強的人」參賽，以「復仇者聯盟」之姿全力奮鬥。「模特教母」的星光瑞瑞董事長陳婉若，特別叮嚀鼓勵團員要有自己可以代表團體的決心與表現，在此次賽制中以西班牙經典探戈曲目《一步之遙》，融合高雅與現代元素展現異國風情。

「紫月光PURPLE CRUSH」選擇世界知名歌曲《生日快樂》作為取樣的題目，熟悉的旋律結合嶄新編曲與舞蹈令觀眾耳目一新。而她們的選人方式也很特別！竟是用「吹蠟燭」的數量來決定？除了評估基本的唱跳功力，「能一次吹熄多少蠟燭」也成為選人環節的其中一項關卡。

歡樂的氣氛讓現場導師與評分觀眾、學長姊都十分喜愛，VERA成員孟維認真觀看演出還特別一一做足筆記，大讚紫月光演出：「好喜歡好喜歡好喜歡！好可愛！」動力火車也誇獎紫月光氣氛掌握很棒、很有活力，熱鬧的氛圍十分到位，更表示明明只有4個人卻好像有80個人一樣熱鬧。