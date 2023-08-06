竹北有民眾誤信網路某證券公司假專員話，投入大筆資金投資，卻遲未有回收，假專員謊稱再投200萬就能獲利，民眾心生懷疑便向警方報案，警方與銀行聯手拍攝200萬現金照引誘假專員上門，趁假專員與受害民眾攀談時，一舉逮獲。另也有女子準備匯款600萬給不知名男子代為操作投資，也在行員與員警攔阻下，未讓詐團得手。

竹北警分局於7月底接獲報案，有民眾誤信網路某證券公司假專員話術，投入大筆資金投資，因獲利始終未出金，假專員謊稱需再支付新台幣200萬始能出金，竹北分局高鐵所員警與富邦銀行經理得知後，為取信詐騙假專員，聯手拍攝現金新台幣200萬現金照後傳給對方，並相約於超商內面交。

面交當天，專案小組於超商周遭埋伏蒐證，見一男子著黑白棒球外套走進店內與受騙民眾攀談，伺時機成熟時，大批警力衝上前當場逮捕面交車手，當場查扣使用智慧型手機1支、收據1張、工作證1張等證物，全案移送新竹地方檢察署偵辦。

另於7月底，竹北分局高鐵所接獲銀行來電通報，有一名婦人至銀行欲匯款新台幣600萬元投資未上市公司股票，並稱有多種高獲利方案可選擇，惟需以「個人借貸」名義匯給某不知名男子，由該男子代操協助，始可參與投資專案，員警獲報後立即趕往現場，會同行員共同分析詐騙集團常以話術及相關案例予婦人，婦人始打消匯款念頭，成功攔阻新台幣600萬元。