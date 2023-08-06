5日豪雨成災，苗栗各地區淹水。（苗栗縣消防局提供／李京昇苗栗傳真）

多處地下道淹水無法通行。（苗栗縣消防局提供／李京昇苗栗傳真）

卡努颱風帶來強烈西南氣流，5日造成苗栗縣豪雨成災，苑裡、三義、竹南、頭份等鄉鎮市多處淹水，各地區公所6日盤點災情較嚴重地區，其中苑裡山腳地區出現10年來最嚴重淹水災情。縣府6日指出，有關住戶淹水救助、農損災情部分，請民眾7日起5天內通報各鄉鎮市公所，以利統整彙報縣府複勘。

卡努颱風過後帶來豪大雨，昨天上午9點多，三義鄉降下約94.88毫米雨量、卓蘭82.79毫米、苑裡65毫米，造成多處地區淹水災情，水勢10點多過後逐漸消退。

雨勢轉移過幾小時後，轉移到竹南、頭份等地，頭份雨量達90毫米、造橋102毫米、竹南95毫米，多處道路、地下道嚴重積水，直到中午12點左右，積水才逐漸退去。

其中，苑裡鎮社苓、山腳、舊社、泰田、上館里等里多個地區淹水嚴重，山腳地區更出現10年來最嚴重淹水災情，一度淹至50多公分、無法通行，今天雨勢減緩、淹積水退去，民眾開始整理環境，直說從沒遇過這麼嚴重的災情。

苑裡鎮公所6日盤點各區災情，包括苗43-1線往藍田寺路段土石崩塌、苗43線上館里處發生土石流、苗46線南勢里土石泥濘淤積。鎮公所主祕鍾永坤表示，目前已搶通上述災情較嚴重的路段，持續關心各地災情，並協助彙整災情。

苗縣府社會處長楊文志、社會救助及社工科長邱苹榛指出，縣府2017年訂定「 苗栗縣災害救助金核發標準 」，如果住戶淹水達50到100公分或是100公分以上者，可申請住戶淹水補助，補助金額5千到1萬元；因土石流流入達30公分以上，每戶可申請2萬元補助，申請住戶要有居住事實，並以每1門牌為1戶計算。

楊文志、邱苹榛說，因考量民眾在淹水退去後會想整理環境，因此建議民眾可先拍攝多張佐證照片，7日起3天內通報各鄉鎮市公所，5天內縣府會再前往會勘。

另外，根據農業部統計，卡努颱風造成全台農業損失1296萬元，以南投縣的654萬元及苗栗縣的618萬元，為卡努颱風主要的受災地區。

苗栗縣府農業處長陳樹義表示，推估淹水退去後，各地會有遲發性災情，以稻作來說現在才剛灌水插秧，比較難推斷災損情況，籲請農友7日起3天內通報各地公所，以利縣府統整會勘，若達天然災害救助標準天，將請中央啟動現金救助。