對於國民黨總統候選人、新北市長侯友宜的競選策略，前立委沈富雄建議，「侯友宜、金溥聰、王金平、朱立倫、韓國瑜，這五人要抱在一起，國民黨會活起來」。前立委郭正亮認為，「根本沒用！」這都是屁話，還在扯這種問題，真是笑死人！金溥聰站台有票嗎？金溥聰越低調越有票！

前立委郭正亮4日在《新聞大白話》表示，侯友宜目前的問題就在於有5天在當市長，沒辦法全力跑行程，跑中南部的時間不多，這個情況可能要到11月，這是他的問題。

郭正亮說，不管是相對於柯文哲獲賴清德，侯的行程都少很多，要如何從新北市的議題連結到中央執政？恐怕要好好想一想。

對於「五個人合在一起」的說法，郭正亮強調「根本沒用！」，選舉哪裡是這樣選的？韓國瑜還不夠近嗎？王金平怎麼可能很近？王金平有跟馬英九很近嗎？馬英九還不是照樣高票，根本不是這個問題，根本是自己的問題！每次看到有人又扯到說兩人抱得不夠緊，這都是屁話，還在扯這種問題，真是笑死人！

前立委郭正亮。（資料照片）

郭正亮直言，賴清德有整天巴著要蔡英文幫忙站台？沒有嘛！有人會去扯要賴清德跟陳明文站在一起？沒有嘛！就只有國民黨每天都在扯這種議題，真的很丟臉！這就表示不知道怎麼選，不然怎會扯這個？

郭正亮認為，賴清德現在要宣傳「暖政」，他自己有牌打，管蔡英文有沒有幫忙站台，「勢」起來了蔡英文一定會幫忙站台。怎會有人還在扯誰幫忙站台？金溥聰站台有票嗎？金溥聰越低調越有票！

前立委沈富雄。（資料照片）

沈富雄3日在廣播節目《POP撞新聞》中表示，「我建議侯友宜、金溥聰、王金平、朱立倫、韓國瑜，這些人要抱在一起，真誠地抱在一起給全國人民看」。

沈富雄認為，「這五個人抱在一起，他們的熱情、意志有勝於黃花崗72烈士的話，這個票都會回來，不只是基本盤回來，中間選民都會回來，國民黨會活起來」。