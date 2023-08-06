《高校十八禁》中飾演費茲的澳洲男星安格斯克勞德，上週被母親發現在家中沒有呼吸，送醫急救無效，死因初步推斷為藥物過量。安格斯不久前才剛送走因癌症過世的父親，從此一崛不振，各方猜測他應該是因為憂傷過度而尋短，但他的母親今日出面闢謠：「是個意外」

安格斯的母親麗莎在臉書發表長文緬懷兒子，文中，麗莎指出：「安格斯生前還在跟跟姐妹通電話、還在安慰我、他甚至還在打掃房間。」、「他對於喪父的痛苦及憂傷是真的，但他不是自殺，這是一場藥物過量的悲劇。」麗莎表示，她希望大家不要認為安格斯是選擇放棄自己的生命，這不是事實。

安格斯克勞德以在《高校十八禁》中費茲的角色聲名大噪，甚至多次被票選是「劇中最討人喜歡角色」。安格斯出道的過程也充滿戲劇效果，他以前是個當地的服務生，甚至是個「素人」，是剛好《高校十八禁》的選角導演跟朋友出去吃飯碰見他，他才踏上演戲這條路。本來大家都認為他將會有一番成就，不料他在25歲發生憾事。

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