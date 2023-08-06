🇸🇮 Vlatko Cancar was carried out of the court by medical staff after injuring his left knee 😕 pic.twitter.com/VMyeV7Jhat — BasketNews (@BasketNews_com) August 4, 2023

FIBA（國際籃聯）世界盃籃球賽僅剩不到一個月將點燃戰火，各支國家隊利用熱身賽培養團隊默契，但對於尋求衛冕的金塊來說，新賽季還沒開打就迎來不幸消息，代表斯洛維尼亞出賽的金塊前鋒錢查爾（Vlatko Cancar），在熱身賽一次灌籃後不慎造成左腳受傷，隨後被證實是左膝前十字韌帶撕裂，可能將缺席下個球季。

斯洛維尼亞5日交手同為歐洲強權的希臘，末節錢查爾帶球越過半場，眼見無人防守下直搗禁區，一條龍飛身灌籃得分，但落地時僅用左腳支撐，在全身力量灌注之下，錢查爾隨即倒地抱住膝蓋，久久未能起身，最後不得不在醫護人員協助下離開球場。

《丹佛郵報》記者辛格（Mike Singer）證實，錢查爾的傷為前十字韌帶撕裂，還不能確定何時接受手術。26歲的錢查爾身高6呎8，上賽季替金塊出賽60場，平均得分創下生涯單季新高的5.0分，三分球命中率37.4%，在金塊第二陣容中扮演重要角色。

隨著搖擺人布魯斯布朗（Bruce Brown）轉投溜馬，錢查爾有望在下賽季獲得更多上場時間，卻因突然其來的傷勢打亂計畫。當天也確實不是斯洛維尼亞的日子，獨行俠王牌東契奇（Luka Doncic）也在第2節防守時造成膝蓋受傷，最後只打了半場比賽。