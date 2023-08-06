男星吳建豪當年演出偶像劇《流星花園》美作打開知名度，之後與劇中另3人組成男團F4，不僅在兩岸三地爆紅，在東南亞更是創下萬人空巷的現象，改以solo活動也有好成績。7月底吳建豪才被發現與好萊塢男星路克伊凡斯交情好到一起唱歌，最近他帶著媽媽到日本玩，還與影帝梁朝偉合照，展現他的超狂人脈。

吳建豪在出道前就認識黃立成、黃立行兄弟，和歌王李玖哲也是好友，還分別與洪金寶的兒子洪天祥、時尚F4之一的藍鈞天合作開公司，就足見他驚人人脈；沒想到7月底路克伊凡斯分享體驗KTV的影片，吳建豪也是同行友人之一，意外曝光他與好萊塢明星也有交情。

從吳建豪媽媽的IG上得知吳建豪帶她到日本玩，吳媽高興地說，「日本之行跟著兒子一起吃喝玩樂」，在一系列照片中，還有與旅居日本的影帝梁朝偉合照，一行人笑得相當燦爛；一直以來傳出有社交恐懼的梁朝偉，跟吳建豪母子同框神態自若，讓網友不免對吳建豪人脈嘖嘖稱奇，因為二人似乎還未合作過。

其實吳建豪演出大陸人氣節目《披荊斬棘2》後，在總決賽拿下第2名亮眼成績，也讓他再登事業巔峰，證明自己44歲唱跳還是不輸當年。