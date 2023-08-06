屏東潮州鎮繼潮州夜市遭檢舉違規擺攤後，大同果菜市場路段也被檢舉攤商占用慢車道擺攤，近日在地方鬧得沸沸揚揚。（謝佳潾攝）

屏東潮州鎮繼潮州夜市遭檢舉違規擺攤後，大同果菜市場路段也被檢舉攤商占用慢車道擺攤，近日在地方鬧得沸沸揚揚。（謝佳潾攝）

潮州警分局4日上午6時許連續接獲民眾報案檢舉攤商占用慢車道後，當天開出13張罰單。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

潮州警分局4日上午6時許連續接獲民眾報案檢舉攤商占用慢車道後，當天開出13張罰單。（警方提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東潮州鎮繼潮州夜市遭檢舉違規擺攤後，大同果菜市場路段也被檢舉攤商占用慢車道擺攤，近日在地方鬧得沸沸揚揚，有人認為攤商維生不易，不應趕盡殺絕，但也有人認為違規擺攤影響交通安全本就不對，而據警方統計，今年1至7月共發生8件因攤商占用車道而引發的車禍，對此，鎮公所表示，攤商與消費者都有改進之責。

大同果菜市場在地經營逾20年，長年來疑因租金問題、或是認為消費者走進市場的意願低，攤商幾乎不在市場內做生意，反而在市場旁的大同路段上占用慢車道擺攤，而消費者也為求便利，不管是否違停就直接路邊停車買菜，多年來造成不少交通亂象，在警方取締時，攤商會收斂些，反之則又興起。

近期潮州夜市違規擺攤問題，在地方吵得沸沸揚揚，經鎮公所與潮州鎮市集文化協會的溝通下，「新潮州夜市」在轉移陣地後封路試營運，鄉親一片看好，不料事隔2周後，又有人轉向檢舉大同果菜市場路段攤商占用車道擺攤，再次掀起鄉親熱議。

有民眾認為，小攤商維生不易，老是檢舉、對他們趕盡殺絕，太殘忍；還有人向檢舉達人喊話，「你是沒有看大家這麼辛苦嗎？給攤商一條生路吧」！但也有民眾指出，違規擺攤衍生的問題很多，攤商隨意棄置的廢棄物誰處理？消費者隨意轉彎、停車，後方來車就活該閃躲不及出車禍？

據潮州警分局統計，今年1至7月，大同果菜市場路段因攤商違規擺攤而引發的車禍有8件，幾乎都是未注意車前狀況導致，而4日上午6時許連續接獲民眾報案檢舉攤商占用慢車道後，當天開出13張罰單。

對於違規擺攤亂象，不少民眾向公部門喊話，希望比照潮州夜市辦理，對此，鎮公所指出，大同果菜市場路旁違規擺攤的狀況與潮州夜市不同，「它本來就有合法的市場空間供攤商擺攤」，加上大同路是通往崁頂鄉的主要幹道，所以不能因此封路設攤。

公所主祕王建元呼籲攤商，不用擔心移進市場後生意會不好，傳統市場是社區型習慣性消費行為，當所有攤商全部移進市場後，消費者也會跟著進入市場，很少有人會因此跑到其他市場去，但他同時也呼籲消費者，不應貪圖方便而造成交通亂象。

對此，有民眾支持攤商回歸市場內，還有人建議，攤商可以自組管理委員會，請公部門協助將市場環境規畫得更好、更乾淨，有益無害。