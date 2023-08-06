比賽期間遇到卡努颱風停班停課1天、因此休兵1天的2023第17屆全民會長盃青少年羽球分齡錦標賽，6日整個賽會圓滿落幕，各組別冠軍出爐，相約下屆再見。

本屆全民會長盃羽球分齡錦標賽在台北市立體育館進行，賽事期間受颱風影響停班停課1天致賽程有所調整，大會無奈取消社會團體組的100多場的比賽，影響將近1000多位成人選手的比賽，為的是將所有國小組與中學組全數完賽，中華民國全民羽球發展協會感謝參賽夥伴的體諒與成全。

全民羽協理事長吳宜倫表示，全民羽協舉辦青少年賽事，一方面是因為清晨盃沒有青少年所屬組別，另一方面是希望藉由賽事協助中小學羽球發展，這一直也是全民羽協推廣全民羽球運動的重點之一，此次在卡努颱風影響賽程下，臨時緊急應變而讓比賽順利完成，每天長達15個小時的賽程，真的需要給所有工作人員高度的肯定。

本屆賽事參賽超過2000多位的青少年參加共2200多場賽事，是青少年階段最盛大的民間比賽，其中有遠從香港、澳門和馬來西亞的選手跨海來台北參加比賽，例如澳門馬交體育的何浠瑜與殷梓晴，就是自行看到全民羽協網站公告的比賽，特別來台參加比賽兼觀光旅遊，馬來西亞的球社更是組團來台參加本賽事，因為在馬來西亞的球館都沒冷氣，此次組團來台享受有冷氣的比賽，才發現台灣青少年羽球水準都很高，此次只有來自馬來西亞的蘇羽琴獲得U9女子組單打以及和長春國小蔡芷寧搭配的U9女子組雙打獲得雙冠軍，其餘獎項幾乎是本國的青少年獲得前4名獎項，同時，大會也頒發超過10萬元獎金給U17及U19的冠亞軍選手，鼓勵他們繼續朝國際選手的路邁進，將來能為台灣爭光。

全民會長盃大會提供10萬元獎金給U17及U19冠、亞軍選手。（中華民國全民羽球發展協會／陳筱琳台北傳真）