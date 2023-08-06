中華男排6日在成都世大運進行最後一場比賽，那就是跟日本爭奪本屆世大運男排第11名席次，中華隊最後以21比25、11比25、20比25遭到日本直落三擊潰，本屆確定以第12名作收，中華隊今天得分最高的是旅日好手張育陞的11分。

中華男排本屆世大運預賽先輸義大利，接著擊敗巴西，最後一場預賽不敵德國，無緣8強進入第9到16名排名賽，雖然3比2險勝捷克，卻在第9到12名排名賽2比3輸給韓國，今天再被日本直落三橫掃落敗，最後以第12名收場。