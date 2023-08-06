馬斯克與祖克柏隔空相約對戰。

「馬祖大戰」將登場？美國富豪馬斯克（Elon Musk）今（6）日在「X」宣布，將在「X」直播與Meta執行長兼臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）的對戰，所有收益將捐給退伍軍人慈善機構。

51歲的馬斯克6月與39歲的祖克柏在「X」前身的推特上隔空喊話，相約赴拉斯維加斯進行「鐵籠格鬥」，馬斯克也放上與巴西柔術黑帶即興訓練、將對方過肩摔、壓倒在地的畫面。

祖克柏也分享自己練習格鬥的畫面，甚至在自家後院建了一座八角格鬥籠，引發太座不滿。

路透社報導，馬斯克今日在「X」發文，宣布將會在「X」直播與祖克柏的格鬥，所有收益將捐給退伍軍人慈善機構。

Zuck v Musk fight will be live-streamed on 𝕏.



All proceeds will go to charity for veterans. — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023

目前尚不清楚兩人何時將進行格鬥？以及是否真的會在身體上一較高下。

除了這則貼文，馬斯克稍早發推文表示，自己整天舉重，為這場較量備戰，還說自己沒時間鍛鍊，只好帶著器材去上班。

Am lifting weights throughout the day, preparing for the fight.



Don’t have time to work out, so I just bring them to work. — Elon Musk (@elonmusk) August 6, 2023

此前一名X用戶問馬斯克這場「馬祖大戰」有何意義？馬斯克回應是「文明形式的戰爭」、「男人都愛戰爭」。

針對馬斯克的貼文，Meta尚未回應。