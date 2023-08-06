長榮航空城市觀光馬拉松「幼苗計畫－校園深耕巡迴」繼於台東、恆春站舉辦後，第3站金門站於昨在金門高中登場，由2屆奧運馬拉松國手吳文騫擔任總教練，率領專業團隊引導學生進行訓練活動，並邀請台灣首位聽奧雙金選手林家文到現場座談，傳達正確訓練觀念，吸引近百名金門地區的青少年參加。

長榮航空今年邀請吳文騫擔任馬拉松幼苗計畫總教練，昨率領專業團隊來到金門，為金城國中、烈嶼國中、金湖國中、金寧國中、金門高中以及金門農工等6所在地學校量身打造訓練菜單，包括紮實的暖身、繩梯、飛盤、跨欄、大隊接力等，結合遊戲與體能的運動項目，讓學子在寓教於樂的訓練過程中，學習正確的跑步知識、技能、敏捷的動作及團隊合作精神。

長榮航空協理林玄修指出，馬拉松幼苗計規劃在台東、恆春、金門、雲林、基隆等5站展開，主要的用意是在希望離島及偏鄉帶進更多資源跟機會，這次選擇在金門則是以地方共融的精神，期盼為離島的青少年心中埋下夢想種子，並扶植他們成長茁壯，未來也會持續研議在其他縣市或是離島舉辦校園巡迴活動，讓長榮航空城市觀光馬拉松幼苗計劃陪著孩子們一圓夢想。

金門縣政府秘書長謝世傑表示，金門優秀的體育選手相當多，但資源有限，非常需要專業的訓練及發掘，以期將來能躍上國際舞台，感謝長榮航空把這麼好的資源帶到金門，希望藉由專業選手的訓練，提昇學生體育技能，未來能代表台灣出國比賽。

吳文騫說，台灣的運動環境一直都有資源不足或是分配不均的狀況，運動員在成長的過程中，除了刻苦訓練之外，其實很渴望在身、心靈上得到更多的養分，很開心長榮航空啟動幼苗計劃，還將資源帶到更匱乏的離島金門。

今年長榮航空城市觀光馬拉松向世界發出邀請函，廣邀海內、外跑者以雙腳體驗台北之美，2萬4000個名額已全數額滿。今年的賽事當中，新增設「10公里幼苗－團體組」，凡是13歲至16歲的參賽者報名後可自行組成5人團隊，角逐10公里幼苗團體組，優勝隊伍的選手皆可獲得NIKE跑鞋1雙，期能以幼苗計畫帶動青少年的運動風氣，吸引更多人參與明年的活動。