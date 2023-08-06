由於西南風沉降影響，台東縣已有焚風發生，中央氣象局也對9縣市發布高溫資訊，其中基隆、台北、新北、桃園、花蓮、台東有38度極端高溫出現機率。氣象局前局長鄭明典分享，目前北部、東部多地出現受焚風影響的紫色高溫，「大範圍，很顯著！」，貼文一出引發熱議。

鄭明典在個人臉書分享氣象局13時的溫度分布圖，可以看到北北基及花東縱谷多地出現38度的紫色高溫，鄭明典則指出，「紫色焚風！迎風、背風對比明顯，紫色部分基本上就是焚風影響！大範圍，很顯著！」。

鄭明典分享氣象局溫度分布圖。（翻攝自鄭明典臉書）

對此，許多網友紛紛回應，「超熱的」、「難怪好像感覺又回到前陣子的天氣了」、「沒辦法，卡在那邊不上不下，就是給西南風吹的機會造成溫度這樣」、「還好海線有風吹」、「難怪今天往地上狂噴水也無法降溫…」、「前兩天洗衣服都不能乾，今天早上不用到2個小時乾透透，有夠熱」。

根據氣象局統計，今日最高溫為14時10分花蓮舞鶴的39.9℃，之後依序為15時30分花蓮卓溪的39.3℃、15時10分宜蘭土場的38.5℃、12時10分台北社子的38.4℃、14時20分新北雙溪的38.2℃；氣象局提醒，基隆市、台北市、新北市、桃園市、花蓮縣、台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率，宜蘭縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，新竹縣、苗栗縣為黃色燈號。