負責興辦設立汙水下水道建設的台北市政府衛工處，2022年編列了1億3000萬元及7838萬元辦理汙水下水道接管工程及營運管理業務。不過截至2012年8月底止，無接汙水管意願的戶數仍有26330戶，且有19個市有單位、4座公園單位未設置汙水下水道。衛工處表示，會藉由提高補助金額及擴大補助範圍，鼓勵民眾自行廢除化糞池辦理接管；另有23個機關單位與公園未接管之情形，也已函請機關編列預算盡速接管。

審計部近日公布台北市政府2022年度預算的總決算審核報告，其中針對衛工處分別編列1億3000萬元及7838萬元預算，辦理汙水下水道接管工程及營運管理業務，截至2022年8月底為止，仍有20萬戶尚未揭設汙水管，其中更有26330戶「無接管意願」；另台北市政府所屬機關及經管場域，仍有19個市有單位、4座公園單位能設置但未設置汙水下水道，因此也遭審計部函請檢討改善。

衛工處表示，台北市門牌戶數接管率達81.54％，針對2萬戶無接管意願者，本處分別於2019年及2022年2次修改補助要點，藉由提高補助金額及擴大補助範圍，鼓勵民眾自行廢除化糞池辦理接管，並針對大型社區優先進行輔導，去年至今已宣導210個社區；如遇不配合接管且妨礙他人接管者，本處加強宣導並限期改善，再不配合將依法裁罰。

至於針對另有23個機關單位與公園未接管之情形，衛工處則強調，已函請未接管之機關編列預算盡速辦理接管，未來也將持續追蹤。