富邦悍將老將王勝偉5日繳出單場雙安，包含1支三壘安打還跑出1次盜壘成功，生涯盜壘成功來到229次，僅落後史上排名第3的中信兄弟總教練彭政閔2次，聽聞後王勝偉說：「我現在才39歲，一定有機會超越他。」但他也立刻想起6日正好是彭政閔生日並立刻獻上祝福，「恰哥，生日快樂喔！」

王勝偉昨天首打席就從德保拉手中敲出三壘安打，繼2022年7月16日後再次出現三壘打，今天賽前被問到此事，他開玩笑說：「一年一次的扣打用完了，但如果可以的話還是要跑，不過昨天跑完1趟今天全身痠痛，真的是用生命去跑，現在跑一趟都要休好多天。」

「恰總」昨天受訪談到周思齊達成1700場出賽時曾提到，曾跟王勝偉講過職業球員年過35歲時體能是「一天不如一天」，王勝偉笑著說：「那時候他跟我講的時候我還不相信，在36街37歲時更明顯，真的有感，但在38接39歲時......好像可以再戰十年。」

除了敲出相隔385天的三壘打，王勝偉還在4局發動盜壘，跑出生涯第229盜，他笑說是因為球隊需要才跑，「只要球隊需要，我就全力配合，在還沒倒下前都要全力配合。」聽聞盜壘成功只差彭政閔2次，他笑說：「那是一定要超越的，我現在39歲，他40幾歲退休，我還有時間。」