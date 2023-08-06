11時50分許執行廬山溫泉區物資運補與受困飯店民眾後送（約80人），由仁愛張小隊長帶隊（南投4人、署6人、新北15人、台中6人）合計31人出勤，特搜人員挺進雲鄉溫泉溫泉山莊救援。（圖／新北消防局提供）

11時50分許執行廬山溫泉區物資運補與受困飯店民眾後送（約80人），由仁愛張小隊長帶隊（南投4人、署6人、新北15人、台中6人）合計31人出勤，特搜人員挺進雲鄉溫泉溫泉山莊救援。（圖／新北消防局提供）

11時50分許執行廬山溫泉區物資運補與受困飯店民眾後送（約80人），由仁愛張小隊長帶隊（南投4人、署6人、新北15人、台中6人）合計31人出勤，特搜人員挺進雲鄉溫泉溫泉山莊救援。（圖／新北消防局提供）

11時50分許執行廬山溫泉區物資運補與受困飯店民眾後送（約80人），由仁愛張小隊長帶隊（南投4人、署6人、新北15人、台中6人）合計31人出勤，特搜人員挺進雲鄉溫泉溫泉山莊救援。（圖／新北消防局提供）

卡努颱風外圍環流夾帶旺盛西南氣流，造成南投縣仁愛鄉多個部落遭遇嚴重土石流侵襲，新北市消防局接獲南投縣消防局的請求，特搜部隊即刻動員集結，出動消防45名、醫師2名、護理師1名、獸醫師2名，共50名、搜救犬4隻（木蘭、大心、KiKi及bagel）、救災車輛20輛，並由特搜大隊曾天柔大隊長帶領，於早上5點出發，支援隊伍將攜帶水域救援裝備、繩索裝備、各式破壞器材、照明設備、保暖衣物、醫療器材、發電機及油桶等救援裝備及補給物資前往支援，希望協助受災地區及時搶救疏散受困民眾、安撫災民。

新北特搜隊早上5點出發，9點抵達南投縣消防局仁愛分隊。（圖／新北消防局提供）

新北特搜隊早上5點出發，9點抵達南投縣消防局仁愛分隊，並結合國軍於仁愛高農操場運補物資。（圖／新北消防局提供）

新北特搜隊早上5點出發，9點抵達南投縣消防局仁愛分隊，並結合國軍於仁愛高農操場運補物資。（圖／新北消防局提供）

新北特搜隊早上5點出發，9點抵達南投縣消防局仁愛分隊，並結合國軍於仁愛高農操場運補物資，11時50分許執行廬山溫泉區物資運補與受困飯店民眾後送（約80人），由仁愛張小隊長帶隊（南投4人、署6人、新北15人、台中6人）合計31人出勤，特搜人員挺進雲鄉溫泉溫泉山莊救援。

11時50分許執行廬山溫泉區物資運補與受困飯店民眾後送（約80人），由仁愛張小隊長帶隊（南投4人、署6人、新北15人、台中6人）合計31人出勤，特搜人員挺進雲鄉溫泉溫泉山莊救援。（圖／新北消防局提供）

11時50分許執行廬山溫泉區物資運補與受困飯店民眾後送（約80人），由仁愛張小隊長帶隊（南投4人、署6人、新北15人、台中6人）合計31人出勤，特搜人員挺進雲鄉溫泉溫泉山莊救援。（圖／新北消防局提供）

南投縣政府指出，經聯繫村幹事蔡玉惠，目前統計受困總人數共98人，包括雲鄉溫泉會館65人、水悅休閒會館6人、沙庫斯露營區20人、全南段7人，合計98人，目前持續搜救中。