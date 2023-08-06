中華男籃6日在成都世大運的最終戰，就是跟日本爭奪本屆世大運男籃第11名位置，一路領先的中華隊，卻在讀秒階段被日本追平，幸好游艾喆最後3秒穩穩兩罰俱中，幫助中華隊最後以84比82險勝日本，拿下中華男籃在世大運隊史最佳的第11名成績，原本最佳成績是2017年台北世大運第13名。

中華隊雖一開賽就搶到領先優勢，卻遭日本次節反撲超前，幸好中華隊在上半場結束前，靠著凶猛外圍火力，打出15比3猛攻，打完上半場，取得48比39領先優勢，張鎮衙半場投進4顆三分球、包辦14分，呂威霆與高錦瑋各有7分。

第三節兩隊各拿18分，仍帶9分領先進入末節的中華隊，卻被日本末節開始打出6比0小高潮，打到最後1分38秒，日本更把比數追成78比78平手，接著雙方各進兩球，幸好游艾喆最後3秒兩罰俱中，助中華隊就以兩分之差險勝。

張鎮衙(PLG領航猿)打出今年世大運代表作，全場飆進7顆三分球，攻下全場最高26分，呂威霆(T1海神)也有15分、12籃板，高錦瑋(T1台啤雲豹)12分，今天罰進致勝兩分的游艾喆(UBA政大)10分、8助攻、3籃板、5抄截與2火鍋；日本以田中流嘉洲16分最高，木林優13分。