「親子探索趣」住房專案，4人成行含早餐，平日每晚最低4099元起。（老爺酒店集團提供）

「親子探索趣」主題客房提供精選童書繪本，搭配贈禮「親子探索盒」，提供孩童暑假藝教於樂的去處。（老爺酒店集團提供）

台北當代藝術館專為12歲以下孩童打造的「U12小玩藝空間」，提供不同藝術學習空間。（老爺酒店集團提供）

近幾年，親子旅遊市場崛起，觀光旅宿業以多元特色的親子遊方案搶市。即日起至9月30日，老爺會館南西及林森兩館，攜手台北當代藝術館「U12小玩藝空間」，推出「親子探索趣」住房專案。入住充滿藝術家蔡潔莘手繪畫作的主題房，專案另贈人氣冰品「八時神仙草」沁夏點心組、當代藝術館當期展覽門票，以及內含MoCA六入色鉛筆、設計口罩、明信片及兒童專屬學習單等獨家贈禮的「親子探索盒」。全家四人成行含早餐，平日每晚最低4099元起。

「台北當代藝術館」致力推廣讓藝術走入生活，與老爺會館期盼旅人「探索在地挖掘新視野」的理念不謀而合。為提供孩童暑假更多藝教於樂的去處，老爺會館特別攜手台北當代藝術館中的「U12小玩藝空間」，精選出小典藏、上誼及大塊文化3間出版社提供的童書繪本，以及多幅年度策展藝術家蔡潔莘的手繪插畫，為孩童打造童趣與藝術氛圍兼具的親子主題房。孩童白天能使用專案加贈的台北當代藝術館門票，一睹當期最新展覽，夜晚睡前還能與爸媽共讀不同主題的繪本，讓親子白天到夜晚皆能浸濡於藝術氣息中。

此外，今年夏季特別炎熱，為掃旅人暑氣，9月30日前，老爺會館與在地人氣品牌「八時神仙草」合作，推出「涼夏食堂」專案，入住即贈夏季限定的「沁夏點心組」，包含每日耗費8小時熬煮陳年仙草乾而成的經典「八時仙草茶」1杯，以及使用經典招牌嫩仙草雪花冰作基底，搭配濃郁焙香奶蓋、芋薯圓、珍珠、紅豆、紫米，最後再疊上一球苦甜抹茶冰淇淋或綿密芋泥口味的「焙香奶蓋雪花盛盤」1份，讓喜愛浮誇視覺的甜食控一次品味兩款經典甜點。雙人成行每晚最低2699元起。

若想放慢步調體驗台北更多深度景點，可選由老爺會館與台北老爺酒店共同策畫的老爺式旅行「大稻埕深度自由行路線」。該路線由霞海城隍廟第6代管理人陳文文推薦，從年配6000對佳偶的霞海城隍廟出發，走入擁有百年製茶經驗的「有記名茶」，最後探訪講究環境永續的百年「大春煉皂」，一睹大稻埕百年歷史風華。入住老爺會館可用600元特價加購老爺式旅行「大稻埕路線」體驗禮包，內含限量老爺式旅行地景刮畫、「有記名茶」及「大春煉皂」商品兌換券。