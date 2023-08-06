第25屆世界童軍大露營8月1日至12日在韓國新萬金營地舉行，傳出中暑及蚊蟲叮咬等問題。中華民國童軍總會昨在官網發布訊息指出，「我們來自亞熱帶的孩子們，相對而言較能適應這樣的環境」，至於蚊蟲叮咬問題，目前仍無法全面解決，但代表團總團部會確保每位團員平安返家。

中華民國童軍總會在寫給關心世界大露營的家長們的一封信上說，孩子們正在韓國新萬金營地度過這段珍貴的國際交流時光，也在國外露營生活中學習面對環境、解決問題的重要能力，相信這將是他們一生難忘的經驗與回憶。

中華民國童軍總會表示，這幾天各大國際媒體對於這次活動的報導，在炎熱的天氣下，不少國家的童軍夥伴因為熱傷害送醫，而我們來自亞熱帶的孩子們，相對而言較能適應這樣的環境。每天會特別請全部32個分團長們隨時注意孩子的情形，有任何狀況隨時回報總團部以利即時處理。

中華民國童軍總會說，32個分團分散在不同的營區，其中一些地區蚊蟲問題尤為嚴重。雖然各團都有提供了防蚊液或其他防蚊防蟲用品，但有些孩子還是不免受到叮咬而就診，代表團總團部也派人到營區醫院關心，並協助送往營外醫院，確保孩子們的健康狀況。

中華民國童軍總會說，各國代表團也都在每天早上的例會上向大會反映這個情況，雖然大會持續噴灑藥劑消滅蚊蟲，但仍無法全面解決叮咬問題，代表團總團部也會持續協調與溝通。

中華民國童軍總會指出，炎熱的天氣仍將持續，仍會繼續提醒孩子們做好防曬和安全措施。目前幾個歐美代表團撤離營區，取消參加活動，而因為韓國政府進入協助，營地狀況逐漸改善，孩子們的士氣依舊，也持續配合大會的相關措施。若因天災、颱風或熱浪影響，大會提前結束，他們也將啟動緊急應變計劃實施撤離，並隨時說明相關狀況。

中華民國童軍總會指出，4日是台灣日，有300多名台灣參訪團的各團長與家長進入營區參訪，看看孩子。相信這段旅程中，大家的祝福和支持是我們最大的動力，讓孩子們能夠勇敢面對各種困難，代表團總團部也會不遺餘力，確保每位團員平安返家。