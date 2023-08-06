亞洲任期最長的領導人、即將卸任的柬埔寨總理洪森於周六（5日）迎來71歲生日，其在周日（6日）網上發布的影片顯示，泰國前總理戴克辛 （Thaksin Shinawatra）在柬埔寨首都金邊參加了洪森的生日聚會。而在此前一天，戴克辛表示，在多年的「自我流放」之後，他將推遲返回泰國的計劃。

據「泰國公視」（Thai Pbs）報導指出，在戴克辛於柬埔寨露面之際，正值泰國的政治敏感時期。泰國會第2大黨、戴克辛創立的第3個政黨為泰黨，正尋求在議會中贏得足夠的支持，好讓該黨總理候選人斯雷塔當選。

為泰黨總理候選人之一的戴克辛么女貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）在近2周前曾表示，她的父親將於8月10日（周四）返回泰國。然而，戴克辛周六（5日）在X平台（前身為推特）上發貼文表示，他把原定下周四返回泰國的計劃，推遲「不超過2周」。戴克辛近年多次透露有意返泰，並做好準備面對法律的制裁，但他延後回國計劃至少19次。

戴克辛於2001年當選泰國總理，並於2005年輕鬆連任，但在2006年因軍事政變下台。他被指控腐敗、濫用權力以及不尊重泰國君主制。2008年，他為了逃避幾起刑事案件的監禁而逃離泰國，他譴責相關案件是出於政治動機，但回國後仍可能被判入獄十多年。

戴克辛胞妹、泰前總理盈拉（Yingluck Shinawatra）領導的政府，也在2014年因軍事政變被推翻，盈拉也因刑事指控而流亡國外。當初發動軍事政變推翻盈拉政府的陸軍總司令，正是現任看守總理帕拉育（Prayut Chan-o-cha）。

戴克辛5日發布延遲回國的訊息，內容並未提及柬埔寨之行，但洪森官方TikTok賬戶上發布的一段影片顯示，在柬埔寨領導人官邸舉行的生日聚會上，戴克辛與洪森的家人一起站在洪森身邊。洪森在這段超過一分鐘的聚會影片附註，「今年，我的兒子、兒孫、長輩和弟弟，還有我的乾兄弟，聚集在我家，慶祝我的生日。」另外，影片中也出現了盈拉的身影。

據報導，戴克辛和洪森關係密切，互視對方為「乾兄弟」。2009年，洪森還任命戴克辛為柬埔寨政府顧問，但戴克辛很快辭去相關職務。