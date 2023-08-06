宜蘭縣蓬萊國小代表台灣參加美國貝比魯斯聯盟舉辦的Cal Ripken U12世界少棒錦標賽；美國時間8月5日下午4時30分，台灣時間為今（6日）上午5時30分首戰墨西哥隊，投手龔永仁、俞景皓聯手封鎖對手打線，終場以5比0取得預賽第一場勝利。

台灣隊首戰墨西哥隊，投手龔永仁、俞景皓聯手封鎖對手打線，終場以5比0取得預賽第一場勝利。（宜蘭縣蓬萊國小提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

今年貝比魯斯聯盟舉辦的錦標賽，美國時間4日起在密蘇里州布蘭森市舉辦為期12天的賽事，共有11國，34支代表隊參賽，分為美國組與國際組，台灣隊被編入國際組，各取2名進入決賽。國際組的台灣代表隊，由蓬萊國小校長王麗萍率團赴美，預賽首戰就遇上強隊墨西哥隊，台灣隊先攻。

台灣隊首戰墨西哥隊，投手龔永仁、俞景皓聯手封鎖對手打線，終場以5比0取得預賽第一場勝利。（宜蘭縣蓬萊國小提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

1局上台灣隊田翔睿獲得保送後盜上二壘，靠著第4棒簡愷樂穿越安打送回跑者，先馳得點1比0領先；3局上首棒打者曹格安即靠著一壘安打上壘，緊接著幸鑫擊出一壘安打送回第2分，台灣隊攻勢凌厲再靠著林承宏擊出深遠三壘安打送回團隊第3分；此場墨西哥隊更換3任投手仍無法壓制台灣隊的攻勢，最終落敗。

台灣隊首戰墨西哥隊，投手龔永仁、俞景皓聯手封鎖對手打線，終場以5比0取得預賽第一場勝利。（宜蘭縣蓬萊國小提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

台灣隊先發投手龔永仁今日前4局表現亮眼，第2任投手俞景皓接手投球，一度保送對手上壘，但即時靠著穩定的內野守備抓下出局數，化解失分危機，幫助球隊守住勝利。下一場比賽將在美國時間6日晚上7時，台灣時間為明日上午8時出戰加勒比海代表隊。