卡努颱風外圍環流夾帶旺盛西南氣流，南投仁愛鄉霧社街上、廬山部落降下致災性超級大豪雨，內政部消防署6日派遣特搜隊進駐仁愛鄉協助救災，獲報雲鄉溫泉山莊、水悅休閒會館等飯店或露營區，總計近百名遊客受困，派31人特搜隊搶救；下午再派另一支8人搜救隊至東眼溪飛瀑露營區帶出2名受困民眾。
南投縣消防署、新北市、台中市共31名特搜人員，近午出發執行受困飯店民眾後送任務。另外一組8人搜救隊伍，則將挺進東眼溪飛瀑露營區，帶出受困的2名民眾。
卡努颱風外圍環流夾帶旺盛西南氣流，南投仁愛鄉霧社街上、廬山部落降下致災性超級大豪雨，內政部消防署6日派遣特搜隊進駐仁愛鄉協助救災，獲報雲鄉溫泉山莊、水悅休閒會館等飯店或露營區，總計近百名遊客受困，派31人特搜隊搶救；下午再派另一支8人搜救隊至東眼溪飛瀑露營區帶出2名受困民眾。
南投縣消防署、新北市、台中市共31名特搜人員，近午出發執行受困飯店民眾後送任務。另外一組8人搜救隊伍，則將挺進東眼溪飛瀑露營區，帶出受困的2名民眾。
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