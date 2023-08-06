8人搜救隊至東眼溪飛瀑露營區帶出2名受困民眾。（圖／新北消防局提供）

卡努颱風外圍環流夾帶旺盛西南氣流，南投仁愛鄉霧社街上、廬山部落降下致災性超級大豪雨，內政部消防署6日派遣特搜隊進駐仁愛鄉協助救災，獲報雲鄉溫泉山莊、水悅休閒會館等飯店或露營區，總計近百名遊客受困，派31人特搜隊搶救；下午再派另一支8人搜救隊至東眼溪飛瀑露營區帶出2名受困民眾。

8人搜救隊至東眼溪飛瀑露營區帶出2名受困民眾。（圖／消防署提供）

8人搜救隊至東眼溪飛瀑露營區帶出2名受困民眾。（圖／新北消防局提供）

南投縣消防署、新北市、台中市共31名特搜人員，近午出發執行受困飯店民眾後送任務。另外一組8人搜救隊伍，則將挺進東眼溪飛瀑露營區，帶出受困的2名民眾。