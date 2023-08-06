女星孟耿如在先生黃子佼被連環爆出性騷擾事件後，不僅破門救回輕生的他，之後也一直陪伴左右，從代替他出面致歉，還主動請辭新戲演出機會，只為了「一起面對，一起彌補犯過的錯誤」。孟耿如今（6日）久違曬出自拍照，即便臉上掛著笑容，仍看出她雙頰消瘦，相當令人心疼。

在黃子佼涉嫌性騷擾事件爆出後，孟耿如細心陪伴他左右，她的社群發布的訊息多半是工作相關，或是她的個人畫展相關內容；終於在今日孟耿如帶著女兒「小玉米」和奶奶外出，享用美味的甜點，還大方分享店家資訊。

孟耿如久違曬出自拍照，被網友發現瘦了不少。（圖／摘自孟耿如IG）

孟耿如也久違在限時動態上傳自拍照，臉上掛著甜甜微笑，手上拿著她很喜歡的珍珠奶茶米糕；一直以來體態纖瘦的孟耿如，自拍中看出她雙頰又瘦了不少，雖然笑著卻讓不少網友看了很心疼，在其他貼文留言加油打氣，也希望她多吃一點別再瘦下去。

黃子佼捲入性騷風波後，孟耿如多次單獨面對大眾，她也替先生說話，「認識佼佼之後，至少他很努力在做改變，努力希望給大家正面好的能量，以前的事情還需要更多時間和空間，謝謝大家關心，我們是一家人，發生什麼事我一定會陪著他一起面對，一起彌補可能曾經犯過的錯誤」。孟耿如在黃子佼性騷事件爆發後，她也請辭新戲，決定陪伴先生度過危機。

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