行政院長陳建仁（右五）主持高速公路局的國道交流道銜接北外環工程，台南市長黃偉哲（右六）一同出席。（程炳璋攝）

台南市興建中的北外環快速道路，將是全市重要的東西向聯絡路線，高速公路局6日宣布啟動北外環銜接國1的交流道工程，估計2026年底可完工啟用，可紓解永康交流道3分之1車流量，行政院長陳建仁見證動工儀式，直言是中央與地方合作典範，啟用後將令台南4橫3縱路網更完備。

北外環快速道路是連接縱向的台17線與國道1號之間的東西向重要捷徑，未來市中心民眾可直接上北外環線，直達南科、國道1號，現狀北外環無交流道上國道，只能透過地方道路，高公局6日啟動銜接北外環線與國道1號的交流道工程，總長1公里。

這項經費約14億元，地方需負擔2.07億元，預計增設北外環東行北入國道1號及國道1號南出北外環西行的二股匝道，並拓寬新設交流道往北主線與改善台南系統交流道，2026年底完工啟用，可望紓解永康交流道3分之1的車流量。

台南市長黃偉哲表示，南科就業人口已超過10萬人，產值去年達1.45兆，對科技業員工來說，時間就是金錢，北外環扮演縮短車程的重要角色。盼能如期如質完工，大台南未來擁有台82線、台84線、國道8號與北外環等4條橫向快速道路，搭配台17、國道1號與2號縱向道路，更加四通八達，舒緩南科及市區交通。

陳建仁表示，總經費投入超過200億元的北外環快速道路未來全線完工，大台南的4橫3縱路網更臻完備，6日動土工程是中央與地方互相合作的典範。

台南市工務局表示，過去台南市區居民開車到國道，還需一段距離與時間，甚至忍受塞車痛苦，「國道1號北外環交流道工程」一旦完工，可分擔國1台南系統交流道及永康交流道的車流量，改善永康交流道聯絡道及台1線道路壅塞。