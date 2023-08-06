柬埔寨國家選舉委員會昨（5）日正式公布第7屆國會選舉的結果，宣布執政黨人民黨贏得大選。看守總理洪森將於明（7）日，向國王申請任命長子洪馬內為新一屆政府的總理。

據《柬中時報》報導，執政黨人民黨在這次的大選中，取得有效選票中的639萬8311張，佔有效選票總數的82.03％。人民黨也在125個國會議席中奪下120個議席，佔議席總數的96％。

其次是親王室的奉辛比克黨，共獲得71萬6590張選票，佔有效選票總數的9.25％。國會議席方面，奉辛比克黨則贏得5個議席，分別在金邊市、波羅勉省幹拉省、磅通省和磅湛省各獲得一個國會席位。

新一屆國會議員名單顯示，人民黨名譽主席韓桑林是125名國會議員當中最年長的議員，今年89歲，為特本克蒙省議員。最年輕的議員則是奉辛比克黨的任拉丹，今年37歲，為磅湛省議員。

根據選委會公布當選議員名單，人民黨主席洪森當選幹拉省議員，「準總理」洪馬內欸為首都金邊議員。

洪森上周四（3日）表示，作為獲勝政黨主席，他將於明日申請國王任命洪馬內為新一屆政府總理。根據議程，第7屆國會將會在8月21日召開首次全體會議，而國會將在隔天（22日）對新政府內閣投信任票，當天政府宣誓就職。