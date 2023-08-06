印度太空研究所（ISRO)表示，印度最新的探月任務「月船3號」(Chandrayaan-3)，在發射後3個星期，終於成功進入月球軌道。接下來它會持續調整繞月高度，然後在8月23~24日期間，放下登陸艇與月球車，挑戰成為第4個登陸月球的國家，接在美國、俄羅斯、中國大陸之後。

半島電視台(Aljazeera)報導， ISRO表示， Chandrayaan-3（梵語中的意思是「月球車3號」），已成功進入月球軌道，準備在8月23日至24日間，降落在月球南極附近。之所以選擇這裡為登陸點，因為先前沒有太空船曾經降落在此。

4年前，印度的月船2號也曾經進行過登月嘗試，但是在降落階段前，地球控制站與登陸艇失去了聯繫，登陸任務以失敗告終。不過月船2號的軌道器仍然繼續環繞月球。

印度月船三號攜帶的登月車，有6個輪子，而月球2號的登月車則為4輪設計。(圖/ISRO)

ISRO 開發的月船3號與2號很像，同樣分成3部分：其一是推進軌道器，它會持續環繞月球上空，保守運作時間是3~6個月；其二是名為「勇敢」(Vikram）的登陸艇，安裝在軌道器之上，進入登月程序時與軌道器脫離，然後降落月球表面；其三是「勇敢」的艙體裡的「智慧」( Pragyan)的月球車，大約26公斤，具有6個輪子，以太陽能發電板為動力。「勇敢」登陸艇主要擔任「智慧」月球車的通訊中繼站，將月球車收集到的資料傳送回地球。

任務耗資為7460 萬美元，這金額遠低於其他國家的規模，顯示印度在太空工程方面的節儉。假如印度成功登陸，將是一個重要的里程碑，成為世界第4個登陸月球的國家，在此之前，只有俄羅斯、美國和中國大陸實現了月球表面的著陸任務。

專家表示，印度有著大量的技術工程師，他們的工資比國外同行要低價的多，這使得印度太空技術可以降低成本。

另一方面，印度使用的火箭推力較低，遠不如美國60年代人類登陸月球使用的農神5型火箭，這使得月船3號航行的時間很長，需要先以橢圓軌道運行地球五六次，逐步提高速度，借用地球引力抛向月球，這就需要3個星期的時間，到月球軌道上還需要1個星期調整高度才能降落，總共需時1個月。

自 2008 年，印度首具探測器送入月球軌道以來，印度的太空計劃在規模和技術上，都有了顯著的進步。2014年，它成為第一個將衛星送入火星軌道的亞洲國家，三年後，ISRO在一次任務中，釋放了104顆衛星，當然都是小衛星。

印度正致力於商業太空衛星的發射任務，他們以成本低為主要賣點，目前印度在全球商業太空市場中，僅佔2%。