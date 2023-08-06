《有話好說》節目將推出「環境週特別報導」。（公視提供）

8月7日台灣碳交易所成立，8月22日環境部成立，氣候變遷署將掛牌運作，台灣2050淨零排放的目標漸露曙光。公共電視《有話好說》節目將推出「環境週特別報導」，8月7日至10日一連四天每晚8時，分別從科學、政府、企業、社會四個層面，一起關心我們的環境。

北半球飆出53℃，南極洲熱浪比均溫高出40℃，專家說地球出現10萬年來最高溫，聯合國說全球進入「沸騰時代」。全球極端氣候加劇，隨杜蘇芮、卡努颱風掃過，在中國大陸與台灣境內分別帶來驚人雨勢與災害。

《有話好說》製作人屠乃瑋表示，為了實現台灣2025非核家園，政府苦苦追趕再生能源20％占比，但光電和風電開發遇到關卡，「制度和法規似乎仍難給一個可長可久的願景」。碳定價是世界各國共同的減碳手段，台灣將先對500大排放源收取碳費，碳權交易也配套上路，大工業、小企業勢必都要轉型，才有競爭力。

屠乃瑋也認為，全球暖化不可逆，增溫1.5℃也許是全人類生存必須守住的上限。未來一週，節目也將就「台灣對處理氣候變遷的政策溝通夠不夠？是否觸及整體社會的調適對策？」進行討論。

《有話好說》製作人兼主持人張志雄表示，8月7日探討全球氣候變遷現況與未來，8月8日討論再生能源困境與挑戰，8月9日關注碳權交易與國際接軌，最後8月10日將進一步思考從官方到民間，從系統到個人，如何調適因應環境變化與國際氣候協議；張志雄說，「期望大家一起來關心，台灣跟全球如何同步減少環境惡化」。