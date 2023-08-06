"The Red Sox run themselves out of the ballgame, here."



"That is so unfortunate. You just can't do that right there." pic.twitter.com/81wlTml6Ga — Awful Announcing (@awfulannouncing) August 5, 2023

紅襪在6日的比賽以4比5惜負藍鳥，教頭柯拉（Alex Cora）對自家球隊怒不可遏，但他絕對有足夠的理由發脾氣，紅襪9下最後的反攻機會握有絕佳良機，最後卻因胡亂跑壘葬送逆轉契機，「我很失望，這可能是我來到紅襪球團後最糟糕的一天。」

最近7戰苦吞6敗，紅襪重新坐回美東墊底位置，陣中球員依然漫不經心，上演低級失誤。6日主場交手藍鳥，9局下2分落後的紅襪先追回1分，1出局後仍握有一二壘有人優勢，康納王（Connor Wong）敲出氣勢驚人的左中外野深遠飛球，只可惜見高不見遠，藍鳥中外野手基爾麥爾（Kevin Kiermaier）完成接殺。

代表紅襪追平分的二壘跑者馬格爾（Reese McGuire）心理認定這會是一支安打，頭也不回的衝向本壘，直到球落進了基爾麥爾的手套，馬格爾想回壘也來不及，藍鳥幸運完成雙殺守備，也守住最終勝果。但馬格爾當時根本沒有必要提前起跑，這顆深遠飛球幸運的話，會直接飛出去形成再見轟，就算打在綠色怪物牆上反彈，外野手處理也得花上時間，馬格爾絕對還是能跑回追平分。

賽前外野手佛度戈（Alex Verdugo）並未出現在先發名單，傳出他因紀律問題被罰坐板凳，柯拉賽後失望說道，「打從球季第一天開始，我將每位球員都視為可用之兵，我們過去所碰上的問題都能迎刃而解，但今天我們倒退了一步，身為一個領導者，我感到責任重大，一路走來很不容易。」