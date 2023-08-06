台東閃閃PARK。（蔡旻妤攝）

台東閃閃PARK。（蔡旻妤攝）

台東允芳茶園曾創下台灣茶葉拍賣價紀錄，允芳茶園第2代傳人陳錫卿因此獲得「茶王」封號，如今第3代接棒，父親節前夕推出精品紅烏龍茶，陳錫卿的二女兒陳鈺雯說，因父親的堅持，父女還為此吵了3周！

允芳茶園位於台東鹿野高台，第2代陳錫卿1985年接手後，整合生產、加工與銷售，將傳統產業升級為6級產業，更創下台灣茶葉拍賣價1斤88萬元的紀錄，從此獲得「茶王」封號。接棒的第3代陳鈺雯及店長戴念婷將產業「文創化」，從小包裝茶包到瓶裝冷萃茶，讓飲茶文化更接貼近民眾生活。

包裝以女兒陳鈺雯作為形象設計，上方印有「Little girl love tea（小女孩愛喝茶）」字樣，象徵茶葉老少咸宜。原本包裝裡填裝的是「紅烏龍」與「清香烏龍」，店長戴念婷決定將茶王畢生心血金牌等級的「金牌紅烏龍」，填充塑膠瓶身中販售。

「父女為此吵了3周！」陳鈺雯說，父親認為金牌紅烏龍是允芳茶行外銷國際精品，平時都在黑色紅酒瓶中販售，法式餐廳1瓶要價3000元，怎能降格裝在塑膠瓶中？雖然父親有著對形象的堅持，但女兒終究是心頭肉，最後妥協「賠本推出」，並取嶄新限定品名「父皇版小茶后」，除了象徵父女連心，更讓旅客以100元的親民價格，就能在於新生路與博愛路邊角地的閃閃PARK品嚐閃耀國際的好味道。