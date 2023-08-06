YouTuber界近期發生抄襲風波，擁有585萬訂閱的知名YTR「老高與小茉」遭爆出影片內容抄襲日本YTR，而老高與小茉也對此二度發聲回應，在社群上引發討論。誰料，又有眼尖的網友發現另一名知名YTR 「Pan Piano」也陷入此風波之中，成為被抄襲的苦主，但網友們此次卻喊出：「不要多管閒事。」

近期YTR「老高與小茉」的抄襲風波在社群上引發討論。誰料，有一位網友近日在社群論壇上發文，稱另一位擁有353萬名粉絲訂閱的鋼琴女神「Pan Piano」也遭捲入風波，不過她卻是被抄襲的苦主，一時在留言區中掀起兩極討論聲浪。

日前有網友在PTT上發文，寫下：「Pan Piano也被抄襲了。」並列出三點被抄襲的事證，舉凡「彈鋼琴」、「COS知名動漫人物」、「不露臉」等，表示：「只是不同人彈而已，而且也會爆乳。」且曬出多張相關照片佐證其說法，然而在該則貼文底下，網友們並未對抄襲者留言批評，反而呼籲PO文者：「勸你不要多管閒事」、「對不起，這次我承認我雙標，我勸你不要多管閒事。」不過也有網友理性指出：「那跟每個人跳一樣的舞，不是一樣。」看似不認可抄襲說法。

事實上，YTR「Pan Piano」以不露臉為特徵，在其頻道上多彈奏知名動漫主題曲，還會應景的以其動漫的COS穿搭來彈奏，吸引不少粉絲觀看。此前她也緊跟時事，當叉雞與尼克星在網上隔空交火時，以「大家好，我是鋼琴界叉雞」為題，並將絲襪套頭、帶上紅色拳套，擺出揮拳擊打的動作，後也彈奏起動畫《第一神拳》內的曲目〈夕陽下的紙飛機〉，讓粉絲們驚呼是「夢幻連動」。